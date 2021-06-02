Легендарный хоккейный клуб отыгрался с безнадежного положения

"Монреаль" с последним Кубком Стэнли. Фото: nhl.com, Reuters

Старейший и самый титулованный клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" совершил невероятный камбек в первом круге розыгрыша Кубка Стэнли. Проигрывая в серии "Торонто Мэйпл Лифс" – 1:3, "Монреаль" сумел победить в трех оставшихся встречах и выиграть серию – 4:3.

Проиграв "Монреалю" "Торонто" установил несколько рекордов. 13-кратный обладатель Кубка Стэнли не выигрывал главный приз с 1967 года. Печальная серия без трофея тянется уже 54 года.

Также "Торонто Мэйпл Лифс" не может преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли с 2004-го.

В регулярном чемпионате НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" выиграл Северный дивизион. "Монреаль Канадиенс" был лишь четвертым.

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Во втором раунде Кубка Стэнли "Монреалю" предстоит встретиться с "Виннипег Джетс", который оказался сильнее "Эдмонтон Ойлерз" - 4-0. В последний раз "Монреаль" выигрывал Кубок Стэнли в 1993 году. Это также был последний успех канадских клубов в розыгрыше Кубка Стэнли. С тех пор победу в турнире празднуют лишь клубы США.