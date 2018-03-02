Легендарный форвард готов вернуться в сборную ради поездки в Россию

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Фото: zimbio.com

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович готов возобновить карьеру в сборной.

Цель - помочь Швеции на предстоящем Кубке мира-2018 в России.

"Это сложный вопрос, я хочу чувствовать, что могу показывать игру и вносить свой вклад. Я не хочу приезжать только потому, что я кто-то там. Но двери незакрыты. Я скучаю по национальной команде. Когда ты играешь за сборную на протяжении 20 лет, а потом ты больше не в команде и видишь, как за нее играют другие, это очень тяжело", - заявил 36-летний игрок.

Впрочем, тренер сборной Швеции иного мнения относительно ситуации со Златаном.

"Прошлым летом он сказал мне, что не хочет играть за сборную, я уважаю его решение. Разговоры о его возвращении - это спекуляции. На самом деле он все сказал прошлым летом", - заявил Янне Андерссон в комментарии AP.

Ветеран завершил карьеру в сборной после Евро-2016, на котором шведы не смогли выйти из группы. В нынешнем сезоне Златан провел всего 7 матчей и забил 1 гол за "МЮ" во всех турнирах.

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