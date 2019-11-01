Легенда украинского тенниса рассказал, как обманул Федерера

Андрей Медведев завершил карьеру в 2001 году. Фото: из открытых источников

Бывший теннисист Андрей Медведев рассказал о победе над швейцарцем Роджером Федерером на турнире в Риме в 2000 году. Уроженец Киева оказался сильнее со счетом 3: 6, 6: 3, 7: 5, пишет "Чемпионат"

"Он должен был выиграть тот матч. Помню, что обманул его. Я начал спорить с судьей, получил предупреждение, но в итоге выиграл второй и третий сеты. Но это было чистое везение.

Помню, что в раздевалке сказал тренеру Федерера: "Роджер - непредсказуемый парень, когда выполняет удары". Я заверил, что если он продолжит в том же духе, то противостоять ему будет трудно. То, как Роджер реагирует на победы и поражения ... Он заслуживает всех комплиментов.

В тот раз я оказался сильнее, но пошел на хитрость, хотя все было по правилам. Тебе разрешено получать предупреждения и жаловаться. Но я бы никому не советовал так делать ", - приводит слова "Медведева Tennis World USA".

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Андрей Медведев провел в профессиональном теннисе 10 лет - с 1991 по 2001 год. За это время он выиграл 11 титулов в одиночном разряде, был четвертой ракеткой мира, выходил в финал Roland Garros