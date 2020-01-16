Легенда сборной Украины не исключает трудоустройства в российскую клубе

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин не исключает своего трудоустройства в московском "Динамо".
"Были разговоры с московским" Динамо ", не исключено, что у нас получится какое-то сотрудничество в будущем. Летом меня очень сильно хотел видеть в своем штабе Дима Хохлов, но по личным причинам этого не произошло. Не исключаю, что в будущем я еще стану службу "бело-голубым".
Сейчас не идет разговор о том, чтобы я работал в "Динамо" в качестве тренера. Я встречался с руководством "бело-голубых", говорили на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть разные варианты ", - рассказал Воронин в интервью изданию "News.ru".
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Андрей Воронин участвовал в Кубке мира 2006 года и Евро-2012 в составе сборной Украины. В общем провел за национальную команду 74 матча, в которых забил 8 мячей.
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