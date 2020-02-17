Легенда "Реала" хочет стать главой испанского футбола

Икер Касильяс хочет начать карьеру футбольного чиновника. Фото: рейтер

Легендарный вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сообщил о своем намерении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

"Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и решительностью в нашей кандидатуре. Более 23 тысяч избирателей ждут нас на справедливые выборы", - написал Касильяс в социальной сети.

Выборы президента ФФИ намечены на осень этого года. Около года назад Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту". В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако пока не известно, сможет ли он восстановить карьеру.

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Икер Касильяс вместе со сборной Испании выиграл Кубок мира в 2010 году. 16 сезонов провел в "Реале". За это время 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и 5 раз в чемпионате Испании.