Легенда "Динамо" стал на защиту украинских футболистов, которые едут в Россию

Леонид Буряк выступал за московское "Торпедо" в течение 2 сезонов.

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк стал в защиту украинских футболистов, которые едут за заработки в Россию.

"Я считаю, что футбол вне политики. Тогда нужно вообще сейчас запретить трансферы, причин можно миллион найти.

Парня приглашают в Россию. Так дайте ему тогда здесь работу, пусть здесь играет. Но он здесь не нужен, здесь нет условий. Это политика, я бы не хотел говорить об этой теме. У каждого человека есть форс-мажорные обстоятельства, которые никто никогда не поймет", - заявил Буряк в интервью Stargorod Sport.

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Леонид Буряк провел в составе "Динамо" 11 сезонов. 5 раз выиграл чемпионат СССР, трижды — Кубок. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы.