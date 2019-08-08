Легенда чешского футбола бросил жену и двоих детей ради блондинки, которая старше его дочери только на год

Павел Недвед покинул семью ради молодой любовницы

Бывшая звезда "Ювентуса" а ныне функционер туринского клуба Павел Недвед встретил новую любовь.

47-летний вице - президент "Ювентуса" расстался со своей бывшей женой Иванной, с которой прожил в браке целых 25 лет, чтобы закрутить роман с молодой чешкой Луцией Ановчиковою.

Новая пассия Недведа лишь на год старше дочери обладателя "Золотого мяча" -2003 Иванны, которой в этом году исполнилось 22.

В компании эффектной блондинки легенду сборной Чехии заметили во время ежегодной серии прыжков Longines Global Champions Tour.

От первого брака у Недведа также остался сын Павел.

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Павел Недвед - легенда чешского футбола. Во время карьеры выступал за итальянские "Лацио" и "Ювентус".