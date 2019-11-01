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пятница, 01 ноября 2019 21:00

Леднев пока не способен помочь "Динамо"

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21-летний полузащитник "Зари" Богдан Леднев в 17 матчах забил 9 забитых мячей. Возможно, в ближайшее время он станет кандидатом в национальную команду, а Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", выразил желание вернуть футболиста, которого отдал в аренду. Что надо знать об этом футболисте?

Родился в городке Сквира, что на границе Киевской и Житомирской областей. Начинал заниматься футболом в Киеве, после чего попал в "Днепр". Именно в Академии днепровского клуба самоствердився и показал свою перспективу. В 2016 году мог оказаться в системе испанской "Малаги". Дело в том, что в этом клубе работал бывший тренер "Днепра" Хуанде Рамос, знал возможности Леднева. Сам футболист уже прибыл в Испанию, но в последний момент переход не состоялся. Леднев вернулся в Киев, где стал игроком юношеской команды "Динамо".

С первых матчей нашел себя в "Динамо"

Тогда киевский клуб готовился к сезону в юношеской Лиге чемпионов - ЮЛЧ. Правый фланговый полузащитник Даниил Лесной получил тяжелую травму, а потов вообще покинул клуб, перебравшись в Россию. Поэтому динамовцы обратили внимание на Леднева и другого флангового игрока - Дениса Янаков из запорожского "Металлурга".

Леднев с первых матчей нашел себя в "Динамо". Стал одним из лидеров юношеской команды, хорошо себя показал в матчах ЮЛЧ, одним из первых по своему возрасту начал приглашаться в дубль "Динамо". Через некоторое время стал ведущим игроком уже молодежной команды. Но никак не мог перейти в первую. Предыдущий тренер Александр Хацкевич приглашал Богдана на предсезонные сборы, или использовал в отдельных матчах, но футболист еще не был готов к игре на таком уровне. Нужно было путем аренд получить опыт, уверенность в себе, чтобы уже потом реально претендовать на место в составе.

Автор: Александр Попов
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Богдан Леднев дошел до 1/8 Юношеской Лиги чемпионов в составе "Динамо" в сезоне 2016-2017

Поэтому Леднев отправился в двухлетнюю аренду в "Зари" в тренера Юрия Вернидуба. Он имеет умение работы с молодыми игроками, работал с Андреем Луниным, Русланом Малиновским, Эдуардом Соболем.

Первый сезон Леднева во взрослом футболе получился очень непростым. Не хватало стабильности, умение вести силовую борьбу, были лишние эмоции. В игре квалификации Лиги Европы против "Лейпцига" Леднев получил красную карточку в начале игры после отмашки от соперника. Вернидуб хватило педагогического таланта, чтобы дать игроку еще один шанс. Далее Богдан стал более дисциплинированным футболистом.

Вернидуб увидел в Леднева игрока центра поля. К этому Богдан играл на правом фланге, благодаря скорости, умению уйти от соперника, или его обыграть. В "Заре" как раз возникла проблема на этой позиции и нужно было пробовать разные варианты. Леднев имеет хороший дальний удар, умение почувствовать эпизод, разогнать атаку, хорошо работает с мячом. Все эти качества пригодились на новой позиции - "десятки".

Скрипник не стал ломать то, что заложил Вернидуб


Новый тренер "Зари" Виктор Скрипник не стал ломать заложенными предшественником, а начал работать над совершенствованием Леднева, как раз на позиции атакующего полузащитника. За прошлый сезон Богдан уже получил определенный опыт, поэтому нужно было только не разрушить достигнутое. Если первый год в "Заре" ушел на адаптацию во взрослом футболе, то за год Леднев же начал показывать свои лучшие качества. Не боится брать ответственность на себя, чувствует психологическую уверенность в собственных силах.

Но не следует забывать стабильно он играет только 3-4 месяца. Идет процесс становления и развития футболиста, который нуждается в совместной игровой практики. Пока в "Динамо" ему этого никто не может гарантировать. Конкуренция и высокая ответственность могут привести к потере приобретенного за впереди полтора сезона.

Сейчас в "Динамо" является проблемой позиция атакующего полузащитника. Не зря киевляне летом хотели приобрести словенца Миху Зайца из "Фенербахче". Не хватает футболиста с умение разыграть атаки именно в центральной зоне и отдать последний пас. Форвард "Динамо" должен сам искать свои моменты, чтобы не быть отрезан от игры. Шапаренко почти не играет в новом сезоне. Поэтому приходится использовать даже Цыганкова. Проблема в том, что Леднев больше действует сам в завершение, чем на создание для партнеров. В этом сезоне в Леднева только две голевые передачи - обе в матче с "Ворсклой".

Сегодня Леднев не готов выполнять задачи, которые перед ним будут стоять в "Динамо". Скорее, он оттянутый форвард с хорошим ударом, чем футболист, который способен отдать последний пас. Над этим нужно работать.

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Сейчас Богдан Леднев выступает за сборную Украины 21-летних. Вызванный на ближайшие матчи - в отборе на Евро против Дании, 15 ноября, и контрольный против Азербайджана, 19 ноября.

Автор: Сергей Тищенко
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01
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