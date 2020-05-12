Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону"

Хосеп Гвардиола 4 года возглавлял "Барселону". Фото: Reuters

Испанский тренер Хосеп Гвардиола может вернуться работать в "Барселону".

Экс-президент клуб Жоан Лапорта объявил о своих планах в случае избрания главой "Барселоны" на выборах 2021 года. В случае своего избрания функционер хочет вернуть Гвардиолу в клуб.

"Я работаю над возвращением в "Барселону" и волнуюсь в ожидании выборов. С нетерпением жду продолжения своей работы в клубе - мы должны изменить ситуацию и подписать игроков, которые останутся в "Барсе" на несколько лет. В последнее время клуб переживает не слишком удачные времена - хочу это изменить.

Также я очень хотел бы вернуть Гвардиолу, но сейчас он возглавляет "Манчестер Сити". Хосеп должен определиться. Он является ориентиром для "Барселоны", многие хотели бы снова видеть его в нашем клубе. Я поговорю с ним - думаю, что он должен возглавить команду в 2021 году", - цитирует Лапорту Marca.

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Выборы президента "Барселоны" пройдут в 2021 году. В это же время заканчивается контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити", Жоан Лапорта был главой каталонского клуба с 2003-го по 2010 год. За этот период "блаугранас" получили 12 трофеев, включая 4 чемпионских титула и 2 кубка Лиги чемпионов. Именно в этот период клуб возглавлял Гвардиола.