"Лацио" разбил соперника "Шахтера"

Лацио одержал волевую победу. Фото: Reuters

В Риме на стадионе "Олимпико" состоялся центральный матч 8-го тура Серии А. "Лацио" принимал соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов "Интер".

Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 3:1. При этом римляне оказались в роли догоняющих, но в концовке сумели вырвать победу.

На 12-й минуте Иван Перишич с пенальти вывел миланцев вперёд. На 64-й минуте Чиро Иммобиле восстановил равновесие в счёте, также реализовав 11-метровый удар.

В концовке Фелипе Андерсон вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время Сергей Милинкович-Савич поставил точку в этой встрече. Это первое поражение "Интера" в чемпионате.

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"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. "Лацио", набрав 14 очков, поднялся на 5-е место. В следующем туре "Интер" будет принимать "Ювентус", а "Лацио" сыграет в гостях с "Вероной".