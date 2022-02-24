"Курва, тяни к ним руку добра" - украинский комментатор уничтожил жену Малиновского

Роксана и Руслан Малиновский. Фото: Instagram Роксаны Малиновской.

Футбольный комментатор Роберто Моралес призвал сохранять спокойствие и раскритиковал жену одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского.

Роксана Малиновская в соцсетях опубликовала картинку, на которой пожимают друг друга ладони в цветах флагов России и Украины. Уже тогда пришлось оправдываться за свои действия.

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"Путин напал не сейчас, а еще в 2014-м. И то, что сейчас происходит, только эскалация. Большая, кровавая, но только эскалация. Тем розовым пони, которые жили в мире вне политики, теперь страшно. С хохотом наблюдаю их массовую эвакуацию с вещами на дачи.

"Отдельные приветствия супруге Руса Малиновского. Курва, тяни к ним руку добра, погрызенное тараканами недоразумение. Также приветствия любителям усатого залупенфюрера из Бульбостана. А жизнь продолжается. Все будет Украина! А рузьге - не человек, и стоит это понять было давно, хотя и сейчас не поздно", - написал Моралес в Facebook.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.