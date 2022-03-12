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суббота, 12 марта 2022 19:06

Курс на украинизацию. "Шахтер" оставит пять бразильцев

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Курс на украинизацию. &quot;Шахтер&quot; оставит пять бразильцев
Додо перебрался в Украину в начале 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Руководство "Шахтера" оставит только пять бразильцев из 13 имеющихся в команде.

"Горняки" готовы расстаться со всеми, кроме Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо. На них разрешение на поиск нового клуба для агентов не распространяется, сообщает UOL Esporte.

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В то же время представители указанной пятерки игроков ожидают правовых гарантий и дополнительных разъяснений от ФИФА, которая открыла специальное трансферное окно для легионеров из УПЛ со сроком работы до 7 апреля.

В частности, агенты Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо считают, что если война в Украине продлится еще несколько месяцев, то ФИФА должна позволить иностранным футболистам в одностороннем порядке разрывать контракты и искать себе новые клубы на правах свободных агентов с возможностью подписания полноценных долгосрочных. контрактов

После первой части сезона "Шахтер" лидирует в таблице УПЛ. УЕФА приостановил контракты всех легионеров в украинском футболе до 30 июня 2022 года.

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