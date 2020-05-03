Кумана госпитализировали из болями в сердце

Куман был топ-защитником звездной "Барселоны"

Тренер сборной Нидерландов и легендарный экс-защитник испанской "Барселоны" Рональд Куман во второй половине воскресенья был госпитализирован из-за проблем с сердцем. По информации его агента, бывший тренер английских "Саутгемптона" и "Эвертона" прибывает в стабильном состоянии и, вероятно, сможет вернуться домой в понедельник.

"Куман почувствовал себя плохо после езды на велосипеде, у него заболело в грудной клетке, но ему своевременно и качественно была оказана помощь, поэтому у него не возникло никаких серьезных проблем", - пишет "Террикон".

57-летний наставник сборной Нидерландов должен был быть занят подготовкой к чемпионату Европы по футболу, но этот турнир был перенесен на 2021 год из-за коронавируса.

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В Нидерландах все спортивные мероприятия запрещены до сентября, что привело к досрочному завершению сезона без определения чемпиона.