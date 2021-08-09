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понедельник, 09 августа 2021 13:22

Куман прокомментировал уход Месси из "Барселоны"

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Куман прокомментировал уход Месси из &quot;Барселоны&quot;
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сдержанно прокомментировал уход Лионеля Месси из клуба.

По словам нидерландского тренера, потеря Месси существенна, но его заменят другие игроки.

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"Когда уходит игрок уровня Месси и всем становится трудно - это нормально. Но мы должны двигаться дальше, потому что не можем повлиять на ситуацию.

Мы должны побеждать и работать еще упорнее. У нас есть другие футболисты, способные заменить Лионеля и иметь вес в команде. Теперь мы без него и должны смотреть в будущее ", - цитирует Кумана Marca.

Контракт Месси с "Барселоной" закончился после завершения предыдущего сезона. В общем аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.
Лионель 10 раз выиграл с "Барселоной" Ла Лигу, семь раз Кубок восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды был победителем Суперкубка УЕФА и Клубный Кубка мира.

Следующим клубом Месси будет ПСЖ.

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