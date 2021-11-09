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вторник, 09 ноября 2021 10:03

Кум помог Шевченко стать тренером "Дженоа"

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Кум помог Шевченко стать тренером &quot;Дженоа&quot;
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Кум Андрея Шевченко бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони помог ему стать тренером "Дженоа".

По информации источника, кроме Шевченко и бывшего тренера "Ювентуса" Андреа Пирло еще одним кандидатом на должность главного тренера "Дженоа" был экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско. Однако в результате новые владельцы клуба в лице американской компании 777 Partners утвердили на должность главного тренера "Дженоа" украинца Шевченко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Выбор Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент "Дженоа" Энрико Прециози передаст управление старейшим клубом Италии в руки нового президента грифонов - Альберто Зангрилло.

Новый босс "Дженоа" является профессором медицины, личным врачом бывшего президента "Милана" и Премьер-министра Италии Берлускони. Тот в свое время купил Шевченко у киевского "Динамо", а затем стал близким другом его семьи и кумом, крестив старшего сына Шевченко - Джордана.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера в 2016 году. Первоначально был ассистентом главного тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

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Дата
09
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