Кубок мира-2022 в Катаре под угрозой срыва

Строители стадионов в Катаре для Кубка мира жалуются на условия труда

Кубок мира 2022 по футболу может не состояться в Катаре через не готовность стадионов.

Рабочие на строительстве стадионов к Кубку мира по футболу в Катаре вышли на акцию протеста против рабских условий труда.

Они жалуются на то, что им не платят зарплату больше трех месяцев, не позволяют контактировать с семьями, не выдают паспорта, не предлагают отпуска, а питьевая вода не пригодна для использования, сообщает "The Nationa".

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Кубок мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.