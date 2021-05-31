Кубок Америки на грани срыва

Копа Америка в 2019 году выиграла сборная Чили. Фото: Reuters

Кубок Америки-2021 находится на грани срыва.

Аргентина потеряла право принимать турнир за 13 дней до старта Копа Америка, сообщает Twitter турнира.

Это связано с числом заболеваемости коронавирусом в стране.

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Ранее право провести турнир была лишения Колумбия.

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) соберется в понедельник, чтобы принять решение о следующих шагах по поводу турнира, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии.

Два последних раза турнир выигрывала сборная Чили.

Кубок Америки по футболу - главный турнир среди мужских футбольных сборных стран, входящих в зону КОНМЕБОЛ, футбольной конфедерации Южной Америки. Участие в турнире принимают сборные всех десяти стран, входящих в Южноамериканскую футбольную конфедерацию - Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Эквадора, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая и Чили. Кроме этих команд с 1993 года к участию в Кубке приглашаются две национальные сборные из других регионов, которые и довершают перечень 12 команд-участниц. Соревнования проводятся с 1915-го.