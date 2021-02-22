Кто виноват в ошибках вратарей "Динамо"

Михаил Михайлов почти 20 лет тренирует вратарей "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В первом матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" ошибка голкипера киевлян Георгия Бущана на выходе оставила команду Мирчи Луческу без победы и уменьшила шансы на проход в следующий раунд турнира.

Ошибки вратарей "Динамо" привычное дело. Опытный Денис Бойко проиграл место в стартовом составе команды Бущану раз из-за недостатков игры на выходе. Сегодня у Бойко роль только запасного голкипера команды.

18-летний Руслан Нещерет ошибся в суперважном матче против "Шахтера". Молодой вратарь неуверенно сыграл на выходе, что привело к забитому мячу Жуниора Мораеса. "Динамо" активнее пошло вперед и пропустило контратаку, которая привела к удалению капитана команды Сергея Сидорчука. Ошибка динамовского вратаря перевернула в одну сторону до этого равную игру.

Луческу дал шанс Нещерету исправиться в матче против "Мариуполя", но вратарь получил удаление и оставил свою команду в меньшинстве почти на час игры. Хорошо, что уровень соперника была невысоким и киевлянам удалось одержать победу, играя в меньшинстве.

Фирменный знак вратарей "Динамо" - слабая игра ногами, игра на выходах и принятия решений

Голкиперская проблема - это не проблема сегодняшнего дня. Когда-то талантливый Максим Коваль так и не смог самоутвердиться и сейчас играет только в составе аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии. Свои шансы при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче получал Артур Рудько, но он также ошибался. Сейчас вратарь выступает на Кипре. Один из лучших вратарей чемпионата Евгений Волынец с "Колоса" оказался не нужен "Динамо". Талантливые Артем Кичак и Владимир Маханьков так свой шанс и не получили.

Фирменный знак вратарей "Динамо" - слабая игра ногами, игра на выходах и принятия решений. В матче против "Брюгге" Бущан повторил ошибку, которую допустил тот же Нещерет в игре против "Шахтера" - до конца так и не решив, или нет на перехват. Остался в полупозиции. Эти секунды стали роковым для "Динамо".

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Если ошибки не индивидуальные, а коллективные, то ответственность должен нести тренер вратарей Михаил Михайлов. Его работу однозначно невозможно оценить. Почти 20 лет основным вратарем команды был Александр Шовковский. Легендарный вратарь "Динамо" свою внутреннюю харизму переносил на футбольное поле. Это помогало нивелировать многие проблемы. В том числе с принятием решения. Одна из главных черт Шовковского - уверенность в себе и желание становиться лучше

Долгий период Шовковского в команде не позволил Михайлову развиваться как современному тренеру. Был основной вратарь, который сам самоутвердился, искал возможности стать лучшим. Ему нужен был только дублер. Когда нужно было давать альтернативу - возникли огромные проблемы.

Шовковский не позволил Михайлову развиваться как современному тренеру

Без Шовковского картина получилась не в пользу Михайлова. Один за другим талантливые вратари "Динамо" не могут пробиться в первую команду. Бущан смог самоутвердиться только в 25 лет и в его игре хватает недостатков. При формировании вратаря были заложены ошибки, которые не разрешаются ему выйти действительно на качественный уровень. Нужен другой взгляд на вратарский вопрос в "Динамо". Это может помочь решить проблемы вратарей Динамо и по-новому формировать голкиперов молодежных команд, закладывая в них высокий потенциал.

В свое время "Шахтер" имел похожие проблемы. У "горняков" были сильные вратари - Войцех Ковалевски, Ян Лаштувка, Стипе Плетикоса, Богдан Шуст, но никто из них не смог самоутвердиться в донецкой команде при всех талантах. Решили изменить подход и поменять тренера вратарей. Вместо Дмитрия Шуткова начал работать хорват Томислав Рогич. Это вывело на новый уровень Андрея Пятова. Сейчас уже 5-й год работает португалец Антонио Феррейра. Огромный потенциал показывает 19-летний Анатолий Трубин, который имеет шансы стать основным вратарь для "Шахтера" на многие годы.

"Динамо" тоже следует задуматься над выбором другого пути.

В текущем сезоне "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевляне опережают "Шахтер" на 1 очко. Следующую игру команда Луческу проведет 25 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы проти "Брюгге". Начало матча в 22:00.