Кто из украинских спортсменов является действующим чемпионом мира

Украинцы впервые в истории стали чес=мпионами мира по футболу

В воскресенье, 25 августа, украинская дзюдоистка, киевлянка 18-летняя Дарья Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо в Токио. Вспоминаем других наших спортсменов, которые имеют подобный действующий статус.

28-летняя Ольга Харлан из Николаева - самая титулованная украинская спортсменка. Она - олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях. Олимпийской чемпионкой Пекина стала в 17 лет. Последний титул получила 20 июля.

Сборная Украины по футболу стала чемпионом мира среди 20-летних. 15 июня наши в финале обыграли Южную Корею. Тренировал команду 62-летний Александр Петраков. Два мяча в финальном матче забил нынешний игрок "Днепра" Владислав Супряга, 19 лет. Капитаном команды был защитник 20-летний Валерий Бондарь из "Шахтера".

Два мяча в финальном матче забил Владислав Супряга

28-летний тернопольской биатлонист Дмитрий Пидручный году 10 марта выиграл гонку преследования, обойдя на последнем круге победителя Кубка мира Иоганнеса Бйо из Норвегии.

24-летняя тениситска Элина Свитолина из Одессы 28 октября выиграла традиционный итоговый турнир, где соревновались восемь лучших теннисисток мира по итогам 2018 года. Он является неофициальным чемпионатом мира. Сейчас Элина - пятый номер мирового рейтинга.

24-летний боксер-любитель Александр Хижняк из Полтавы 2 сентября 2017 выиграл чемпионат мира. Выступал в весовой категории до 75 килограммов.

32-летний Артем Далакян из Днепра в прошлом году 25 февраля стал чемпионом мира среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации. Весовая категория - до 52 кг.

Пидручный в гонке преследования обошел Йоханнеса Бьё

31-летний Василий Ломаченко из Белгород-Днестровского, Одесская, является действующим чемпионом мира среди профессионалов по версиям Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Выступает в двух весовых категориях - от 57 до 61 кг. Титул получил 21 июня 2014.

32-летний Александр Гвоздик из Харькова - действующий чемпион мира среди профессионалов по версии Всемирного боксерского совета. Выступает в полутяжелом весе, 75-81 кг. Титул получил в прошлом году 2 декабря.



15 июля 2019 сборная Украины стала чемпионом мира в синхронном плавании.

"Золото" получили Анастасия Савчук, 23 года, Харьков, 21-летняя Елизавета Яхно из Донецка, Марина Алексеева, 17 лет, Харьков, Владислава Алексеева, 17 лет, Харьков, Яна Нарежному, 19 лет, Харьков, Алина Шинкаренко, 20 лет, Донецк, Екатерина Резник, 23 года, Харьков, Александра Коваленко, Харьков, Вероника Гришко, 19 лет, Донецк, Харьков, Валерия Апрелева, 18 лет, Харьков, а также запасные Марта Федина, 17 лет, Харьков, Дарья Корнеева, 17 лет, Харьков.

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На этой неделе в польськой Познани проходит чемпионат мира по академической гребле.