Кройф переворачивается в гробу – Рональд Де Бур дал характеристику брату-тренеру

Рональд Де Бур дал характеристику своему брату. Фото: Reuters

Бывший футболист сборной Нидерландов и амстердамского "Аякса" Рональд Де Бур высказался о работе своего брата, Франка Де Бура на посту главного тренера нидерландской национальной команды. Это первый соперник сборной Украины на Евро-2020. Ранее сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.

"Йохан Кройфф перевернулся бы в гробу. Но он сделал бы так же, глядя на игру "Барселоны" под руководством Рональда Кумана. Хотя я по-прежнему считаю привлекательной схему 5-3-2. Речь идёт лишь о том, как вы её заполняете. Думаю, сборная Нидерландов не должна так сильно полагаться на 4-3-3. Франк — эксперт по Ван Галу. Он многому у него научился, но у Франка есть собственный стиль", — приводит слова де Бура De Telegraaf.

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Франк де Бур стал главным тренером сборной Нидерландов после Рональда Кумана, который подписал контракт из "Барселоной". Матч с Нидерландами будет первым для сборной Украины на предстоящем Евро-2020. Франк Де Бур даже назвал счет матча.