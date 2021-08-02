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понедельник, 02 августа 2021 19:50

Кристине Тимановской дали польскую визу

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Кристине Тимановской дали польскую визу
Польша выдала визу белорусской спортсменке. Фото: ua.news

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио.

Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - отметил Пшидач.

Накануне между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение.

Польша и Чехия уже официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.

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