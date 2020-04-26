Кравец рассказал о разводе с женой

Пара воспитывает двоих сыновей. Фото инстаграм

Нападающий турецкого "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец неожиданно опубликовал пост в Instagram о разрыве отношений со своей женой Анной.

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили разойтись и взяли паузу, чтобы обдумать происходящее. Ситуация не изменилась. Мы остаемся любящими родителями для наших детей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло ощущение того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга. Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но к сожалению, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", - написал Артем.

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Кравец женился в 2010-м, пара воспитывает двух сыновей.