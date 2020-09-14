Красников рассказал, почему покинул "Динамо"

Евгений Красников создал собственный клуб. Фото: ФК "Динамо Киев"

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников, который ранее объяснил, почему он решил уйти из киевского клуба.

Функционер хотел вернуться в родной Харьков, где создал собственный клуб "Металл".

"Просто очень хотел вернуться в Харьков. Не потому, что дело в "Динамо". Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату Григорию Суркису.

С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим общее интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже второй лиги ... Игорь Михайлович отнесся с пониманием", - рассказал Красников в эфире ютуб-программы "Бомбардир".

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Евгений Красников отвечал за селекцию в "Металлисте" времен работы Мирона Маркевича. Именно он пригласил в Украину Тайсона, Марлоса, Сосу и других латиноамериканцев. В "Динамо" игроков Красникова - Че Че, Сидклей, Буэно не смогли сыграть и покинули уже клуб.