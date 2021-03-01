Красников рассказал, какие звезды мирового футбола могли перейти в "Металлист"

Евгений Красников создал собственный клуб "Металл". Фото: Скриншот

Бывший спортивный директор "Металлист" Евгений Красников рассказал, какими игроками интересовался харьковский клуб.

По словам футбольного функционера, "Металлист" проявлял интерес к игрокам, которые потом стали звездами европейского футбола.

"Хамес Родригес. Он играл левого полузащитника в "Банфилд" с Жонатаном Майданой. За него "Банфилд" тогда попросил 7 миллионов евро, а у нас не было таких денег.

Близок был Радамель Фалькао. Но он однозначно сказал, что не поедет ни в Россию, ни в Украину.

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Перед началом чемпионата предполагали, общались, где и какие клубы. Все тогда думали, что "Уракан" вылетит из чемпионата Аргентины, а они через 1-2 очка проиграли чемпионство "Велесу". И вот за "Уракан" играл Хавьер Пасторе. Мы разговаривали, но тоже было без шансов. Команда, которая должна вылететь, пошла на чемпионство, а молодой парень тянет их, обыгрывая всех. За ним была очередь, он перешел в "Палермо".

Лаутаро Мартинес. Когда он только появился, мне говорили, что он новый Габриэл Батистута. На следующий день уже сказали, что "Интер" готов отдать за него 20-30 миллионов евро", - сказал Красников в эфире "Профутбол Digital".

Лаутаро Мартинес является одним из лидеров "Интера". Хавьер Пасторе выступал за ПСЖ, Радомеь Фалькао сейчас играет за "МЮ", а до этого защищал цвета "Порту", "Атлетико" и ПСЖ. Гамес Родригес играл за "Порту", "Реал", "Монако" и "Баварию". Евгений Красников занимался в "Металлисте" селекцией во времена работы с командой Мирона Маркевича. В это время в Харьков приехали: Тайсон, Марлос, Соса и другие легионеры из Латинской Америки.