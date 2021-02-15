Маркевич назвал польские клубы, которые его приглашали

Маркевич работал только в Украине и России. Фото УАФ

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить польский клуб:

"Да. При условии, что это будет серьезный проект, масштабный, что команда будет претендовать на еврокубки. Середняк? Пожалуй, нет. Но если это будет клуб, который будет ставить перед собой амбициозные задачи, то да, готов обсудить этот вариант".

"Раньше я уже общался с 3 польскими клубами. С "Ягеллонией" Белосток, с варшавской "Легией" после финала ЛЕ в Варшаве и с "Шленском" "Вроцлав.Что касается "Шленска", то это было 1,5 года назад".

Мирон Маркевич знает польский язык.

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В Украине Мирон Маркевич тренировал львовские "Карпаты", "Кривбасс", "Металлист" и "Днепр". Единственным зарубежным опытом была работа с махачкалинским "Анжи" в России.