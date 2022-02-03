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четверг, 03 февраля 2022 21:16

Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
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Перед официальным открытием XXIV зимних Олимпийских игр было объявлено, что знаменосцами сборной Украины будут Александр Абраменко и Александра Назарова.

Олимпийского чемпиона по фристайлу лишний раз представлять не стоит. Абраменко громко заявил о себе на Играх в Пхенчхане-2018, когда победил в лыжной акробатике.

25-летняя Назарова пока похвастаться такими высокими достижениями не может, однако и в ее активе есть золотые награды на международной арене.

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Александра родилась 30 ноября 1996 в Харькове. Начала заниматься фигурным катанием в 5-летнем возрасте. Сначала выступала в одиночном катании, а затем ее поставили в пару с Максимом Никитиным, с которым она выступает до сих пор.

В 2012 году украинцы выиграли серебряные награды на юношеских Олимпийских играх. Через три года стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. Самым высоким достижением пары является победа на зимней Универсиаде 2017 года.

Назарова - шестикратная чемпионка Украины.

На зимних Олимпийских играх 2018 Александра и Максим стала 21-ми и не попали в произвольную программу. На чемпионатах мира выше 15-го места не поднимались, а на чемпионатах Европы трижды попадали в десятку лучших.

Украинская фигуристка Александра Назарова
Фото: instagram.com/aleksandralfs
Украинская фигуристка Александра Назарова
Украинская фигуристка Александра Назарова
Украинская фигуристка Александра Назарова
Украинская фигуристка Александра Назарова

На Олимпиаде-2022 Назарова и Никитин выступят сначала в командном турнире по фигурному катанию. Выступления в танцах на льду запланированы на 4 и 7 февраля.

12 февраля Александра и Александр покажут свой ритм-танец. Если удастся выступить удачно, то 14-го числа пара примет участие в произвольной программе.

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