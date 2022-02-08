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Ковбаснюк показал лучший результат для Украины в супергиганте за последние четыре Олимпиады

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Ковбаснюк показал лучший результат для Украины в супергиганте за последние четыре Олимпиады
Иван Ковбаснюк. Фото: Федерация лыжного спорта Украины

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк продолжает улучшать свои результаты на Олимпийских играх.

Сегодня на снежной трассе олимпийского кластера в Янцине разыграли комплект наград в супергиганте. Здесь наш спортсмен занял 32-е место в итоговом протоколе с результатом 1:25.56, информирует сайт НОК Украины.

Это лучшее достижение наших спортсменов в этой дисциплине за последние четыре Олимпиады.

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"Эмоции переполняют, что на Олимпийских играх удалось доехать до конца и преодолеть дистанцию. Иван молодец, сумел собраться. Как тренер я доволен", - поделился впечатлениями от выступления подопечного Тимофей Ершов.

Наставник Ковбаснюка отметил, что супергигант является той дисциплиной, где на итог влияет опыт горнолыжника и каждая мелочь имеет значение.

Победу одержал австриец Маттиас Майер, вторым стал американец Райан Кохран-Зигль, третьим - норвежец Александер Кильде.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

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Дата
08
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