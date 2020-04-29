Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером"

Коваленко играет в "Шахтере" уже 5 лет. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" несколько месяцев назад предложил полузащитнику клуба Виктору Коваленко продлить контракт, но получил отказ.

Сам футболист выразил желание играть в европейском клубе. Об этом сообщает Corriere dello Sport.it.

Отмечается, что интерес к 24-летнему украинцу сохраняет "Рома". Главный тренер "волков" Паулу Фонсека попросил спортивного директора римлян Джанлуку Петраки наблюдать за хавбеком, чтобы купить его с целью усиления полузащиты.

Вступить в переговоры с игроком о заключении предварительного соглашения может оказаться не так просто, поскольку его контракт с горняками действует до лета 2021 года.

"Рома" интересуется и другими футболистами, но в данный момент выдерживает паузу, чтобы понять, как будет развиваться трансферный рынок, учитывая кризис, связанный с коронавирусом.

Связаться с игроком может и неназванный клуб АПЛ.

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Transfermarkt оценивает Коваленко в 4,8 млн евро. Он выступает за первую команду "Шахтера" с июля 2015 года. За это время забил 28 голов и сделал 12 ассистов в 182 матчах.