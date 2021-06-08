Костюк замахнулась на Большой шлем

Марта Костюк смогла дойти до 1/8 "Ролан Гаррос". Фото: IMGTennis

Украинская теннисистка 18-летняя Марта Костюк верит, что сможет выиграть турнир Большого шлема уже в этом сезоне.

Костюк поделилась впечатлениями после поражения в 1/8 на Открытом чемпионате Франции от Иги Свьонтек.

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"Я очень довольна турниром, я не буду корить себя за это поражение. Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах. Но это игра и такие матчи - это то, чему я играю в теннис. Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать.

Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это произошло. В целом это была классная игра, но получилось, как получилось", - цитирует украинку "Большой теннис Украины".

Марта Костюк проиграла Свьонтек в двух партиях и покинула "Ролан Гаррос". Полька в прошлом сезоне одержала победу на Открытом чемпионате Франции по теннису. На стадии 1/6 турнира вылетела также первая ракетка Украины Элина Свитолина В текущем сезоне еще осталось провести два турнира Большого шлема - Уимблдон и US Open.