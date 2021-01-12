Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Марте Костюк удался старт сезона. Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В 1/4 финала украинка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо - 0:6, 6:1, 6:4

Старт шокировал. Марта оказалась не готовой к игре соперницы. Украинка не смогла взять ни одного очка.

Проиграв первый гейм, во второй партии Марта смогла собраться и не отдала сопернице ни одного гейма.

Решающая партия прошла в равной борьбе. Теннисисткам удалось долго защищать свою подачу. Но Костюк все-таки сможет вырвать победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина проиграла россиянке

В следующем раунде Марта Костюк соревноваться против россиянки Вероники Кудерметовой.