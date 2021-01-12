Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В 1/4 финала украинка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо - 0:6, 6:1, 6:4
Старт шокировал. Марта оказалась не готовой к игре соперницы. Украинка не смогла взять ни одного очка.
Проиграв первый гейм, во второй партии Марта смогла собраться и не отдала сопернице ни одного гейма.
Решающая партия прошла в равной борьбе. Теннисисткам удалось долго защищать свою подачу. Но Костюк все-таки сможет вырвать победу.
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В следующем раунде Марта Костюк соревноваться против россиянки Вероники Кудерметовой.
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