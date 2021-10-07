Костюк с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Марта Костюк удачно выступает в США. Фото: J48tennis.net

Вторая ракетка Украины 19-летняя Марта Костюк удачно начала выступления на турнире в Индиан-Уэллсе.

Костюк в первом круге турнира победила китаянку Чжан Шуай -6:3, 1:6, 6:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге

Украинская теннисистка легко взяла первую партию. Во втором сете провалилась взяв только одно очко. А в решающем сете не оставила никаких шансов сопернице.

В следующем круге Костюк сыграет против бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.

Ангелина Калинина покинула турнир. Украинка проиграла американке Шелби Роджерс. 7 октября в первом раунде соревнований стартует также Даяна Ястремская, которая сыграет против Эльзы Жакмен из Франции. Элина Свитолина стартует со второго круга матчем с чешкой Терезой Мартинцовой