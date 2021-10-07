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четверг, 07 октября 2021 09:45

Костюк с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

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Костюк с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Марта Костюк удачно выступает в США. Фото: J48tennis.net

Вторая ракетка Украины 19-летняя Марта Костюк удачно начала выступления на турнире в Индиан-Уэллсе.

Костюк в первом круге турнира победила китаянку Чжан Шуай -6:3, 1:6, 6:2.

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Украинская теннисистка легко взяла первую партию. Во втором сете провалилась взяв только одно очко. А в решающем сете не оставила никаких шансов сопернице.

В следующем круге Костюк сыграет против бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.

Ангелина Калинина покинула турнир. Украинка проиграла американке Шелби Роджерс.

7 октября в первом раунде соревнований стартует также Даяна Ястремская, которая сыграет против Эльзы Жакмен из Франции. Элина Свитолина стартует со второго круга матчем с чешкой Терезой Мартинцовой

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