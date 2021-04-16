Костюк принесла Украине второе очко в матче против сборной Японии

Марта Костюк не оставила шансов сопернице. Фото: WTA

Сборная Украины повела со счетом 2:0 в матче против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Во втором матче в Черноморске Марта Костюк не оставила шансов Юки Наито - 6:3, 6:3.

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Соперницы начинали на одном уровне обе партии, но дальше Костюк брала инициативу в свои руки и побеждала.

В первом матче дня Элина Свитолина оказалась сильнее Тихиро Мурамацу. Теперь сборной Украины нужно получить одно очко для победы.

Матчи Украина - Япония пройдут 16 и 17 апреля. Команды проведут пять поединков. Победитель противостояния попадет в квалификации финала Кубка. В случае победы в квалификации Украина сможет попасть в элитный дивизион.