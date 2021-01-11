Костюк одолела испанку и ждет Свитолину

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В следующем раунде Костюк сразится против победительницы пары Элина Свитолина – Вероника Кудерметова.

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Марта допустила 3 двойные ошибки, реализовала 7 из 9 брейк-поинтов, выиграла 5 геймов на подаче.

Проиграв всухую 1-й сет, украинка совершила камбэк и завершила матч со счетом 0:6, 6:1, 6:4. Сообщает " Трибуна ".

Украинская теннисистка Марта Костюк - №99 WTA - обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо - №66 WTA - в 1/4 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби.

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