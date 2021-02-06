Костюк и Стаховский первыми начнут Australian Open

Марта Костюк в Австралии сыграет первой. Фото твиттер Костюк

Первый в этом году турнир серии Grand Slam Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне стартует в понедельник, 8 февраля.

Как сообщает пресс служба Australian Open, в первый игровой день соревнований матчи проведут участники верхней половины сетки в мужском одиночном разряде и нижней половины - в женском одиночном разряде.

Таким образом, 8 февраля на корты выйдут украинцы Сергей Стаховский, который встретится с сербом Душаном Лайовичем, и Марта Костюк - против россиянки Вероники Кудерметов. Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, попала в верхнюю половину сетки женского турнира, стартует матчем против Мари Боузковои из Чехии 9 февраля.

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Australian Open продлится до 21 февраля.