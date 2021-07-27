Костевич и Омельчук принесли третью "бронзу" Украине

Елена Костевич и Олег Омельчук. Фото: Gettyimages.com

Сборная Украины одержала третью бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио.

Украинская пара Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

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В бронзовом финале украинцы победили пару из Сербии Аруна Зарунович и Дамир Микеч со счетом 16:12.

Победителем стали стала команда Китая, которая в финале одолела россиян.

Олимпиада в Токио стала шестой подряд, на которой Украина выиграет медали в стрелковых видах спорта.

Для Косевич это уже четвертая медаль на Играх. Украинка выиграла "золото" в Афинах-2004 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, затем была "бронза" Лондона-2012 в этой же дисциплине и бронза тоже в Лондоне в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.