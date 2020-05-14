Космическая сумма: сколько игроки "Динамо" получили за победу в Кубке Кубков-1975

Леонид Буряк после завершения карьеры футболиста успел потренировать "Динамо" и сборную Украины. Фото: "Динамо от Шурика"

Бывший полузащитник "Динамо" Леонид Буряк вспомнил первую победу "Динамо" в Кубков Кубков.

Игроки киевского клуба получили по $ 1-1.5 тысячи за победу в еврокубке.

"Если не ошибаюсь, нам тогда дали по 1000 или по 1500 долларов. В то время это была космическая сумма. Я не знал, что с ними делать. Не помню, как я потратил вторую половину этих денег, но первую часть мы с Олегом Блохиным на следующее утро после матча с "Ференцварошем" потратили на всевозможные подарки и сувениры в швейцарских магазинах ", - сказал Буряк в интервью zbirna.com.

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В финальном матче киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" - 3:0. Дубль на свой счет записал Владимир Онищенко, еще один гол забил Олег Блохин.