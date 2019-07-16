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вторник, 16 июля 2019 08:00

Коноплянке стоит думать о футболе, а не о деньгах

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Евгений Коноплянка никак не может определиться со своим следующим клубом. "Шальке" не рассчитывает на украинского футболиста и даже не использует в предсезонном сборе команды.

Проблема в том, что немецкая команда осталась без еврокубов. Поэтому не может рассчитывать на финансовые дивиденды от УЕФА. В такой ситуации не остается ничего другого, как прощаться с игроками, которые имели высокие зарплаты. Как сообщают немецкие СМИ Коноплянка получает 4 миллиона евро не сезон. Это очень большая зарплата, особенно для игрока, который мало играет и не совсем эффективен на поле. Решение попрощаться с ним выглядит логичным с стороны "Шальке". Только вот украинец еще имеет контракт на один сезон. Лишь бы куда он точно не пойдет. Если не удастся найти клуб - может получать еще год свою зарплату фактически не играя за первую команду.

Коноплянка не перейдет в простой клуб

Дело в том, что Евгению сейчас 29 лет. Это время, когда подписывают последний свой серьезный контракт. Понятно, что футболист будет играть на высоком уровне максимум 3-4 сезона, а дальше будет спад. Поэтому стоит подписать хороший последний большой контракт, чтобы заработать на после футбольная жизнь уже наверняка. Не зря украинский полузащитник подписал контракт о сотрудничестве с известными дельцом и агентом Фали Рамадани, который имеет серьезные связи в первую очередь в Турции.

Автор: Официальный сайт "Севильи"
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Дело в том, что с каждым годом, личные условия Коноплянки будут падать. В следующем сезоне он уже пересечет психологическую отметку 30 лет. Во многих клубов существуют определенные стереотипы на счет футболистов такого возраста. Мол все лучше уже позади. В случае с Коноплянкой это еще подтверждается постоянными травмами, которые остаются его вне игры.

Если Коноплянка этим летом не перейдет в другой клуб, то в следующем сезоне, учитывая возраст и отсутствие стабильной игровой практики, ему это сделать будет крайне трудно. В такой ситуации рассчитывать на какие-то серьезные деньги.

С каждым годом личные условия контракта Коноплянки будут уменьшаться

После провала в "Севильи" и "Шальке" уже вряд ли найдутся клубы из ведущих чемпионатов, которые захотели иметь сотрудничество с Коноплянкой. Сильным командам этот футболист является не интересным, а в более простых команд сложно будет найти деньги заплатить ни "Шальке" компенсацию и платить самому игроку хорошую зарплату. Поэтому речь может идти только об особых чемпионаты, где могут платить большие деньги за имя без учета игровой формы. Речь прежде всего, о Китае, России и Турции.

Автор: Bild
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Для того чтобы играть в Китае и претендовать на заоблачную зарплату Коноплянка не выглядит известным футболистом. В Испании и Германии он просто провалился. Россия не возможна по всем известным причинам. Остается только Турция.

Здесь еще Евгений удачно сыграл за сборную. Забил 2 в ворота не простых сербов. Значит он все таким может, клубные проблемы свидетельствуют о том, что к нему не нашли подход использовали не так.

Действительно, последние месяцы в информационном пространстве звучат разговоры о возможном переходе Коноплянки то к "Бешикташа" или "Фенербахче". Турецкие СМИ то и дело пишут, что украинец вот-вот перейдет в местный гранда, но постоянно что-то идет не так.

Автор: АФУ
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Понятно, что турки не особенно хотят платить за игрока, который фактически не играл прошлый сезон. Рассчитывают на то, что "Шальке" отпустит его почти даром даст статус свободного агента из-за отсутствия доверия тренера, краткосрочный контракт (остался сезон) и большую зарплату. А сам футболист уменьшит свои требования. Все-таки он никогда не был даже маленькой звездочкой европейского масштаба. Скорее игроком, не реализовался.

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Коноплянка должен понять, что 29-30 лет -это еще не тот период, когда только стоит думать о деньгах. На первом месте должно быть игровая практика. Если он будет играть, при том успешно, никаких проблем с хорошими личными условиями у него не будет.

Автор: Сергей Тищенко
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