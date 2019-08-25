Коноплянка задешево переходит в "Динамо"

Коноплянка не смог закрепиться в "Шальке" и "Севилье"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может стать игроком "Динамо".

Об этом пишет sportanalytic.com

После того, как от трансфера Евгения отказался "Бешикташ", "Шальке" задумало продать его киевлянам.

Впрочем, если турки были готовы отдать 3 миллиона евро, то "Динамо" предлагает только 2 млн.

Ранее контракт Коноплянке предлагал российский "Краснодар", однако Евгений отказался из-за перспективы потерять место в сборной.

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Зарплата Коноплянки в Киеве может составить 1,5 млн евро за сезон.