Коноплянка забил чудо-гол Англии

Евгений Селин и Руслан Ротань поздравляют Евгения Коноплянку с забитым мячом. Фото: Reuters

1 сентября 2012-го в Лондоне сборная Украины играла первый матч отбора Кубка мира-2014 против сборной хозяев. Это был второй матч соперников за неполные 3 месяца. В июне украинцы уступили Англии в Донецке на домашнем Евро - 0:1.

Видимо, это обстоятельство заставило украинцев не прижаться к воротам, как это было всегда в матчах с соперниками топ-уровня, а попытаться отвечать атакой на атаку.

Сначала после паса Гусева Ярмоленко не успел сыграть на добивании. Англичане ответили голом Дефо, справедливо отмененным судьей Чакыром, после того как англичанин за мгновение до удара в борьбе за мяч толкнул рукой в ​​лицо Андрея Ярмоленко.

Наши ответили острой атакой, которую завершал ударом в дальний угол Руслан Ротань. И только в последний момент защитник хозяев подстраховал Джо Харта, уже лежавшего на земле.

Ответ Англии был еще более убедительным. Клеверли бил с нескольких метров после великолепного паса и попал точно в Пятова.

А потом был гол Коноплянки. Началось с того, что Ярмоленко толкнули на правом фланге. Андрей упал, перевернувшись через голову. Как только его ноги коснулись земли, там мигом оказался мяч. Это кто-то из защитников ошибся, отдавая неточную передачу.

Фирменное смещение в центр Евгений завершил невероятным по силе и точности ударом

Ярмоленко нисколько не удивился. Он продолжил атаку пасом на Ротаня, а тот - на Коноплянку. Фирменное смещение в центр Евгений завершил невероятным по силе и точности ударом. Не то что Харт - ни один голкипер мира не дотянулся бы до такого мяча - 0:1.

Англичане вообще ничего не могли сделать со скоростью Коноплянки. На 58-й минуте он совершил невероятный рейд, обежав всех защитников, встречавшиеся на пути, и завершил его прострелом на Зозулю. Роман поздно стартовал, поэтому его сумел опередить защитник.

В последние минуты англичане усилили давление. Сначала Уэлбек попал в штангу, а за 4 минуты до конца игры Хачериди сыграл рукой в ​​штрафной площадке. Чакыр назначил пенальти, который четко реализовал Лэмпард - 1:1.

И игра стала последней для Олега Блохина. Он возглавил "Динамо" и ушел из сборной. Баль и Заваров, которые его заменили, сумели взять в двух матчах против Черногории и Молдовы только 1 очко. Ситуацию спас Михаил Фоменко. Он вытащил команду на второе место и лишь один балл уступил англичанам.

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А в стыковых играх сборная Украины в драматичной борьбе уступила сборной Франции - 2:0 и 0:3 - и на Кубок мира не поехала.