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суббота, 12 февраля 2022 14:05

Коноплянка рассказал, почему не смог заиграть в "Шахтере"

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Коноплянка рассказал, почему не смог заиграть в &quot;Шахтере&quot;
Евгений Коноплянка три сезона играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер".

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что травмы помешали ему заиграть в "Шахтере".

Коноплянка тепло простился с донецким клубом после перехода в "Краковию".

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"Для меня было за честь находиться в такой теплой семье, как "Шахтер" Донецк, который я уважаю. Вы не только топ-команда, но еще и топовые люди.

Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом клуба. Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы – скрытый соперник любого спортсмена.

Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается и я продолжаю дальше работать, потому что футбол – это наша жизнь! "Шахтер", я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших соревнованиях", – написал Коноплянка на своей странице в социальной сети Instagram.

Евгений Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год. Последние три сезона Коноплянка выступал за "Шахтер", где не смог стать основным игроком.

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12
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