Коноплянка продолжит карьеру в польском клубе - официально

Полузащитник Евгений Коноплянка стал футболистом польской "Краковии".
Соглашение с украинским вингером подписано на шесть месяцев с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.
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Коноплянка - первый зимний новичок "Краковии".
Евгений присоединился к новому клубу как свободный агент. "Шахтер" отпустил игрока бесплатно.
"Евгений, добро пожаловать в старейший спортивный клуб Польши и желаем удачных выступлений", - отмечается в заявлении "Краковии".
В новой команде украинец будет выступать под 80-м номером.
"Шахтер" приобрел Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.
В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
"Краковия" после 20-ти туров чемпионата Польши находится в середине таблицы.
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