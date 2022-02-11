Коноплянка продолжит карьеру в польском клубе - официально

Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Краковия"

Полузащитник Евгений Коноплянка стал футболистом польской "Краковии".

Соглашение с украинским вингером подписано на шесть месяцев с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Коноплянка - первый зимний новичок "Краковии".

Евгений присоединился к новому клубу как свободный агент. "Шахтер" отпустил игрока бесплатно.

"Евгений, добро пожаловать в старейший спортивный клуб Польши и желаем удачных выступлений", - отмечается в заявлении "Краковии".

В новой команде украинец будет выступать под 80-м номером.

"Шахтер" приобрел Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. "Краковия" после 20-ти туров чемпионата Польши находится в середине таблицы.