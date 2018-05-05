Коноплянка помог "Шальке" завоевать "серебро" чемпионата Германии

Коноплянка сделал вклад в общие успехи "Шальке"

В матче 33-го тура Бундеслиги "Шальке" Украинская Евгения Коноплянки в гостях одолел "Аугсбург" (2: 1).

Победу гельзенкирхенцам принес дубль молодого защитника Тело Керера.

Украинский полузащитник Коноплянка вышел в старте "Шальке" и сыграл 84 минуты, за которые успел сделать две обостряют передачи и нанести четыре удара, один раз попав в каркас ворот.

Коноплянка заработал угловой, после выполнения которого, мяч попал в руку Альфреду Финнбогасон и скользнул в сетку ворот - автогол на 34 минуте.

Во втором тайме украинец отметился ударом на 59-й минуте, но мяч скользнул рядом со штангой. Еще через две минуты Коноплянка выскочил с фланга в штрафную и пробил прямо в голкипера соперников. На 84-й минуте наш полузащитник был заменен на Бастиана Ощипко. От портала whoscored получил среднее, как для своей команды оценку - 7,17.

Статистика Евгения Коноплянки в матче против "Аугсбурга":

Минуты - 84.

Удары - 4 (2 в створ)

Касаний мяча - 28

Пасов - 14 (точность - 78%)

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В параллельном матче дортмундская "Боруссия" Ярмоленко проиграла "Майнца" (1:2), то "Шальке" оторвался от "шмелей" на 5 очков и уже сегодня, за тур до финиша чемпионата, гарантировал себе второе место в Бундеслиге.