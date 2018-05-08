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вторник, 08 мая 2018 18:05

Коноплянка поднялся в рейтинге лучших игроков Бундеслиги

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Украинский игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поднялся в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги.

За матч Аусбург - Шальке (1:2), 28-летний украинец получил от издания 3 балла (в Германии спецефическая система оценивания, чем лучше сыграл футболист тем более низкую цифру получает - Gazeta.ua)

Высокий балл этом матчей позволил Коноплянке подняться в рейтинге. Женя поднялся более чем на десять позиции в рейтинге журнала Kicker.

Коноплянка с оценкой 3,29 поднялся на 71 позицию по сравнению с 82 местом в прошлом месяце.

Другой украинец Андрей Ярмоленко, в рейтинге отсутствует, поскольку не сыграл достаточного количества матчей.

Автор: Скриншот
  Коноплянка улучшил позицию в рейтинге авторитетного немецкого издания
Коноплянка улучшил позицию в рейтинге авторитетного немецкого издания

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В матче 33-го тура Бундеслиги "Шальке" в гостях одолел "Аугсбург" (2:1). Эта победа позволила команды Коноплянки получить "серебряные" награды чемпионата.

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