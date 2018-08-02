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четверг, 02 августа 2018 11:46

Коноплянка может вернуться в Испанию

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Коноплянка может вернуться в Испанию
Коно уже играл в Испании за "Севилью". Фото: uain.press

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Испании. Вингер планирует покинуть Бундеслигу и выступать за "Эспаньол"

"Отец Евгения Коноплянки, который является его агентом, предложил услуги своего сына "Эспаньолу". Каталонский клуб сейчас изучает возможность такого трансфера, но еще не контактировал с "Шальке" по игроку сборной Украины, сообщает ведущий радио Tiempo de Espanyol Хавьер де Аро.

На пути такого перехода может стать высокая зарплата Коноплянки, который в Германии получает на уровне одного из самых высокооплачиваемых игроков "Эспаньола" Диего Лопеса - около €2,5 млн. Впрочем, украинец якобы готов согласиться на снижение своих доходов ради того, чтобы сменить клуб.

Евгений до сих пор хочет покинуть Бундеслигу, а приоритетным вариантом развития карьеры видит Испанию. Поэтому его отец вышел на посредников, которые обеспечили контакт с "Эспаньолом". Если "попугаи" заинтересуются Коноплянкой, тогда начнут переговоры с "Шальке". Речь идет лишь об аренде игрока, ведь каталонцы не могут себе позволить приобрести украинсца, сообщает" Футбол24 "

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Коноплянка перешел в "Шальке" как раз из испанского чемпионата. Евгений выступал за "Севилью".

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