Конкурент Лунина официально покинул "Реал"

Французский голкипер Альфонс Ареола официально покинул мадридский "Реал".
Вратарь вернулся в расположение ПСЖ после годичной аренды в Испании, сообщает официальный сайт "сливочных".
Ареола не захотел иметь роль дублера основного вратаря Тибо Куртуа и планирует продолжить выступления в АПЛ. Теперь место второго голкипера "Реала" свободное для игрока сборной Украины Андрея Лунина.
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Альфонс Ареола провел 13 матчей за "Реал" в прошлом сезоне, в которых пропустил 14 мячей.
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