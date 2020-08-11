Конкурент Лунина официально покинул "Реал"

Альфонс Ареола не захотел быть вторым вратарем "Реала". Фото: gettyimages.com

Французский голкипер Альфонс Ареола официально покинул мадридский "Реал".

Вратарь вернулся в расположение ПСЖ после годичной аренды в Испании, сообщает официальный сайт "сливочных".

Ареола не захотел иметь роль дублера основного вратаря Тибо Куртуа и планирует продолжить выступления в АПЛ. Теперь место второго голкипера "Реала" свободное для игрока сборной Украины Андрея Лунина.

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Альфонс Ареола провел 13 матчей за "Реал" в прошлом сезоне, в которых пропустил 14 мячей.