"Конфликт в Луганске? То, что я знаю, не совпадает с официальной точкой зрения" – Рафаилов"

Сергей Рафаилов критиковал предыдущего тренера "Зари" Юрия Вернидуба

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о ситуации в Луганске. Об этом пишет "Трибуна"

"Я раз в месяц езжу в Луганск. Там жить можно. Почему нет? Там живут, женятся, ходят в институт, разводятся, рожают детей, играют в футбол. Правда, экономика...

У меня там теща, дочь. Они здесь были у меня. Внук в школу ходил в Запорожье. Но в то время их не совсем радушно принимали. Так как они переселенцы. Пришлось в Луганск уехать.

Я находился там с первого до последнего дня. Знаю, как это все начиналось. На тот момент я был депутатом Луганского облсовета. То, что я знаю, не совсем совпадает с официальной точкой зрения. Не очень хочу об этом говорить. Не вас боюсь, есть органы.

Вполне вероятно, что меня могут привлечь к ответственности. Никто тогда не собирался отделяться, никаких флагов тогда не было.

Я сам служил в армии, держал автомат. Если с автоматом, то обязательно убийца? Нет, не обязательно. Я ездил туда, еще когда не было такого режима пересечения.

На мою машину нападали. Все просто было. Мой Lexus был интересен как одной стороне, так и другой. Наверное, хотели забрать. Порезали колесо, разбили окно. Только когда я вытащил пистолет, это все прекратилось. Это было под Мелитополем. Не знаю, кто это был", – сказал Рафаилов.

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Рафаилов известен своими ксенофобскими высказываниями в адрес сексуальных меньшин после матча "Манчестер Юнайтед" – "Заря".