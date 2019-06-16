"Конец света в Польше. Украина стала чемпионом мира" – польская пресса о матче в Лодзи

Поляки удивелны, что Украина не проиграла ни одной игры

На пути к финалу Южная Корея была известна как команда, которая может играть до конца, даже забив мяч в четвертьфинале с Сенегалом в восьмой минуте добавленного времени. В решающем матче она проявила себя, как команда, играющая изначально. Уже после первого действия финала в Лодзи игроки Чун Чжун-Йонга могли наслаждаться преимуществом. Даниил Бескоровайный сбил Кима Се-Юна в штрафной, а судья после просмотра нарушение назначил пенальти - 0:1 для Украины.

Это был один из редких случаев, когда рано забитый гол вредит команде. С пятой минуты азиаты сосредоточились на защите благоприятного результата, почти полностью отказавшись от нападения. Об этом пишет польское издание przegladsportowy.pl

В украинцев была проблема с преодолением хорошо организованной обороны, но они вернулись в игру. На 34-й минуте после штрафного удара Сергея Булецы, Се-юн ткнул мяч в собственную штрафную. Так Владислава Супряга забил свой первый гол на турнире. Игрок киевского "Динамо" считался главным кандидатом на звезду команды, но пока он проваливался в чемпионате. Владислав начинал в основном составе, но после второго группового матча потерял свое место. Вместо него играл Даниил Сикан, который забил четыре гола на пути к финалу. В финале, однако, Сикан неожиданно сел на скамью, и события на поле показали, что тренер Александр Петраков знал, что он делает.

Решение Петракова было подтверждено тем, что произошло через несколько минут после перерыва. Ефим Конопля прошел через чужую половину поля, и когда защитники уже выбили мяч, он снова каким-то чудом попал к Супряге. Украинец сразу воспользовался этим. Игрок "Динамо" не был ключевой фигурой команды на всем турнире, но он оказался героем финала.

Только после этого корейцы начали смелее атаковать. Тем не менее, они наткнулись на тердый орех, потому что соперники также показали в последние недели, что они отличники в защите. Ближе всего к ничьей команда с Дальнего Востока оказалась на 69-й минуте, когда после выстрела Ли Дже-ика Андрей Лунин отбил мяч. Украинский вратарь покинул Польшу во время турнира, чтобы посидеть на скамейке в двух отборочных матчах взрослой команды, но вернулся в полуфинал и финал.

В конце матча полузащитник Георгий Цитаишвили закрепил победу. Для Украины это первый титул в этой возрастной категории. На пути к чемпионату игроки Петракова не проиграли ни одного матча. В четвертый раз подряд титул чемпиона мира до двадцати лет выиграла команда из Европы. В предыдущих трех побеждали англичане, сербы и французы.

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Интересно, что в ноябре прошлого года в Бельско-Бялой украинцы проиграли Польши в товарищеском матче - 1:2