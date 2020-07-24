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пятница, 24 июля 2020 21:00

Кому из игроков "Динамо" назначение Луческу пойдет на пользу

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Кому из игроков &quot;Динамо&quot; назначение Луческу пойдет на пользу
Приход Мирчи Луческу может помочь Виктору Цыганкову. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский специалист Мирча Луческу подписал двухлетний контакт с киевским "Динамо". Тренер начнет подготовку с командой к новому сезону 30 июля.

В своих предыдущих клубах Луческу запомнился, как тренер, который любит работать с молодыми игроками, формировать их как игроков высокого уровня. Кроме того румынский специалист всегда хотел играть в агрессивный, скоростной и доминирующий футбол.

Gazeta.ua попыталась определить, кому из игроков "Динамо" приход Луческу уйдет не пользу.

Александр Тымчик. Луческу всегда любит играть "удвоенными" флангами. То есть, крайний защитник должен уметь не только защищаться, но и активно подключаться к атаке. Собственно именно благодаря этому в "Шахтере" раскрылись Дарио Срна и Исмаили.

Сегодняшний правый бек "Динамо" Томаш Кендзера больше сконцентрирован на обороне. Он не может играть по всему флангу. В "Шахтере" Луческу так и не дал шанса Караваеву, хотя тот долгое время был на контакте у клубов. А вот Тымчик выглядит очень интересным вариантом. Футболист набрался опыта в "Заре" и вернулся в расположение киевской команды. Главное оружие Александра - скорость. Если Луческу придаст ему уверенности в собственных силах и сделает тактически сильнее, то с Тымчика может получиться очень сильный правый лотераль.


Денис Попов, Никита Бурда, Александр Сирота. Луческу прекрасно умеет формировать центральных защитников. Во время работы в "Шахтере" воспитанники клуба Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чигринский смогли стать ведущими игроками первой команды. Вышили на новый уровень Александр Кучер и Сергей Кривцов.

Луческу умеет формировать центральных защитников

Сейчас в "Динамо" нужно работать над игрой в обороне, так команда очень много препускает. Хоть каким-то классом может похвастаться только Никита Бурда. Луческу может помочь Никите выйти на новый уровень, а Попову и Сироте сформировать как качественные защитники.

Микаэль Дуелунд. При Хацкевичу и Михайличенко Дуелунд не имел никакого доверия. Все может измениться с приходом Луческу на тренерский мостик. В датского полузащитника есть хорошая скорость, умение разгонять атаки и работоспособность. Этим он во многом похож на экс-звезду "Шахтера" Генриха Мхитаряна.

Виктор Цыганков. Лидеру "Динамо" долгое время не хватало тренерской работы, чтобы выйти на новый уровень. Луческу большое внимание уделяет в атакующих действиях фланговых игроков. В Цыганков есть скорость, желание совершенствоваться, нестандартное мышление. Новый тренер "Динамо" сможет помочь футболисту выйти на новый уровень и добавить в стабильности и классе.

Луческу сможет помочь Цыганкову выйти на новый уровень

Георгий Цитаишвли. Луческу любит возиться с молодыми, талантливыми игроками. Так сказать формировать их характер и делать из них футболистов. В Цитаишвили есть скорость, техника, нестандартные решения, но не хватает тренерского почерка, чтобы все собственные сильные стороны перевести в класс игрока. Луческу всегда из симпатией относился к грузинским футболистам. У него у "Шахтере" были Торнике Окриашвили, Давид Таргамадзе и Георги Арабидзе.

Фран Соль. Для Луческу важно, чтобы нападающий мог быть эффективным в штрафной соперника. Сильные стороны испанского форварда как раз в том, что он может быть эффективным, если у него есть поддержка полузащиты. Если Луческу удастся заточить игру в атаке под Соля, то мы можем очень быстро увидеть реанимация карьеры испанского футболиста.

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23 июля Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два сезона с опцией дальнейшего сотрудничества. К своим обоз которые в румынский тренер приступит 30 июля, когда команда розпочен подготовку к сезону.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
24
июля

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