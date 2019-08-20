Команды первой лиги выдали феерический матч с 7 голами

Подопечные Сергея Ковальца оказались более меткими в "футбольной перестрелке" на "Оболонь Арене"

"Оболонь-Бровар" и "Минай" сделали настоящую перестрелку в Киеве.

Закарпатцы первыми открыли счет, разыграв красивую комбинацию верхом в штрафной "пивоваров". Впрочем, еще до перерыва киевляне отыгрались и даже вышли вперед.

Но главная драма зрителей ожидала во втором тайме. Нуриев с пенальти восстановил паритет. А потом Ульянченко (3: 2), Араужо (3: 3) и Бровченко (4: 3) забивали только дальними ударами - один красивее другого. Наверное, было бы справедливо, если бы такая перепалка завершилась вничью. И шанс в "Мина" был, но удар Нуриева со штрафного попал в штангу.



"Оболонь-Бровар" - "Минай" 4: 3

Голы: Батальский 25 Мединский 26 Ульянченко 55, Бровченко 70 - Нуриев 8, Нуриев 52 (пен.), Араужо 65

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"Оболонь-Бровар" продолжает идти без поражений в группе лидеров. "Минай" с Василием Кобиным пока выиграл только один матч и в зоне аутсайдеров чемпионата.