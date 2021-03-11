Команда Зинченко разгромила соперника в чемпионате Англии

Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Саутгемптон" - 5:2.

1-я половина игры была богата на голы. Хозяева смогли забить трижды, на что "Саутгемптон" ответил только 1-м мячом.

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После перерыва команды сбавили обороты и смогли забить только 3 гола.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле 81 мин., после чего его заменил Бенжамен Мэнди.

"Манчестер Сити" набрал 68 очков и увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед" до 14 баллов. 13 марта команда Зинченко сыграет с "Фулхэмом". Начало матча о 22:00.